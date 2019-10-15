15.10.2019 | 12:40

Дорога за домом № 99 на улице Калинина полностью залита водой, как и ведущая к № 99а, а также та, что между ними. Когда журналисты «Службы 11» начали спрашивать прохожих, давно ли так, они получили неожиданный ответ: едва ли не половина Южной Поляны сталкивается с подтоплением.

«Да, одни лужи. У дома на Лобачевского, 5, можно пройти только по проезжей части, иначе никак не обойти. У Калинина, 97, вообще полоса препятствий, от пешеходного перехода приходится скакать по лужам», - рассказали местные жители.

По поводу причины беды мнения разделились. Кто-то уверен, что систему оттока осадков нужно чистить, другие старожилы утверждают: ее никогда и не было.

«Никто мер никаких не принимает. Ливневок нет, похоже, поломаны - я так понимаю, все причины в этом», - рассудил прохожий.

«Есть тут ливневка, за вторым домом она. Только вся забитая, вот вода в подвалы и идет», - возразила пенсионерка.

«Плохо дороги делают, иных причин не нахожу. И уклон не тот, и водоотвода нет, канализационных стоков», - добавил горожанин.

Лужи стоят и внутри дворов, и на красной линии между домами и проезжей частью улицы Калинина. Где-то остаются сухие узкие тропки, но в целом затоплено все.