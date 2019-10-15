15.10.2019 | 11:20

Поведение пензенских водителей и пешеходов вновь стало предметом обсуждения горожан в социальной сети «ВКонтакте».

Поводом послужил ролик, которым поделился Александр Коротков. Его видеорегистратор запечатлел едва не закончившийся ДТП инцидент, который произошел на улице Куйбышева около 17:30 в понедельник, 14 октября.

На кадрах можно видеть мальчика 11-13 лет, готовящегося перейти проезжую часть по зебре. Ребенок медлит, ему мешает плотный поток транспорта. Он отвлекается на автомобили, двигающиеся в сторону улицы Чкалова, и не замечает приближающегося минивэна, водитель которого направляется в сторону улицы Лермонтова и даже не притормаживает у пешеходного перехода.

«Чуть не сбил ребенка, я еле успел посигналить, чтобы привлечь внимание мальчика к опасности», - рассказал Александр.

Некоторые пользователи отметили, что мальчик сам увидел автомобиль, звук сигнала раздался позже.

«Здесь немного звук отстает от видео. Цель моего ролика - какие бы дорогие машины ни были, ПДД для всех, особенно если это касается безопасности детей», - пояснил автор.

Другие обратили внимание на то, что мальчик на переходе разговаривает по телефону. «Ну чего в таких случаях по телефону болтать? И в наушниках ходить. Сами пешеходы наглеют. Не думают о своей безопасности», «Сейчас все в наушниках, не слезая с велосипеда, переезжают пешеходные. Сначала думал, эти люди из деревни, где две лошади ездят, а оказывается, это норма сейчас», - выразили они возмущение.

Однако им возразили другие комментаторы: «Парень как бы все правильно делает. Прошел одну полосу, видит, машины не пропускают, он стоит и ждет, не перебегает сломя голову, смотрит по сторонам. А вот как водила со второй полосы не видит, как стоит человек посередине на освещенном переходе – это большой вопрос», «Возможно, когда свои дети будут, то поймете, что написали полную ерунду. Не у всех родителей есть возможность встретить ребенка после школы, многие этот путь разговаривают по телефону. Элементарный пример с девочкой из Саратова».

Одна из горожанок заметила, что по этому переходу невозможно попасть на противоположную сторону улицы даже взрослому человеку, водители часто не пропускают пешеходов.

Опасные ситуации с детьми на дорогах нередко попадают в объектив камер пензенцев. Так, похожий инцидент случился 16 сентября на улице 8 Марта рядом с «Глобусом». Мальчик перебегал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и едва не попал под ВАЗ-2112, водитель которого не стал уступать ребенку.

6 сентября горожанин Сергей поделился с редакцией ИА «ПензаИнформ» видео, запечатлевшим младшего школьника, который с пакетом на голове кинулся под колеса его машины.