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Из жизни | В 1-м Бухарском проезде дети катаются на поломанных качелях

09.08.2019|14:42
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Увлекательное ежедневное занятие - собирать детскую площадку как конструктор. Деваться некуда, если качели древние, доски сиденья вылетают. Ребята из 1-го Бухарского проезда наловчились и делают все быстро.

Эта старая игровая площадка, по словам местных жителей, добыта была с трудом. Под нее люди расчистили место на улице, благотворители установили несколько элементов, которые сохранились в приличном виде за десятилетие (если не больше).

Никто не помнит точный год появления аттракционов. Вот карусели фактически новые - их привезли в 2017-м. Народ бережно относится ко всему, но время не щадит конструкции.

В мэрии обсуждали судьбу детских площадок, но речь вели о тех, что установлены в рамках депутатских и городских программ по благоустройству.

«Проводя собрания во дворе, мы на этапе обсуждения должны договориться с жителями. Либо площадка (детская или спортивная. - Прим. ред.) будет у них в управляющей компании и они готовы ее содержать, если она им нужна. Либо мы сразу понимаем, что это будет установлено на муниципальной земле, она будет у нас в казне, но будет определен оператор, который будет ее содержать и ремонтировать», - отметил глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев.

В частном секторе нет никакого общественного объединения или управляющей компании и установлены игровые элементы, за исключением каруселей, в незапамятные времена. Таких детских площадок в областном центре десятки, и пока их судьба неясна.

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