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Из жизни | Жители дома № 10а на улице Чаадаева остались в ливень без крыши

08.08.2019|15:40
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Один из последних ливней на Чаадаева, 10а, перенесли тяжело. Дом попал в программу капитального ремонта кровли. Погода не стала сопоставлять свои интересы с процессом замены крыши и устроила потоп в прямом смысле, потому что двухэтажка совсем не была защищена.

«Крыши не было! Ее сняли и забыли. Ливень начался в три часа ночи, они в восемь пришли, судорожно начали закрывать и очень долго это делали - до обеда. И все с тазами тут прыгали», - пожаловался житель дома Михаил.

Главной задачей парней, трудившихся на кровле, было натянуть пленку. Половина дома находилась под открытым небом, откуда периодически лил дождь.

Работали в непростых условиях. Мало того что сыро, так еще чердачное помещение никто не подготовил, не освободил от хлама: как затащили туда старожилы кровати, раскладушки, домашнюю библиотеку, так и валяется все под ногами. Книги и журналы, однако, сыграли положительную роль - они впитали часть влаги.

Хорошо, наверное, было листать «Роман-газету», лежа на раскладушке, когда дождь барабанил по крыше. Но чердак-читальня больше не послужит любителям книг. Вся литература уничтожена водой.

На недавней планерке в правительстве обсуждали ход программы капитального ремонта и последствий ливней. Не один дом затопило. С подрядными организациями, которые не соблюдают сроки и создают жильцам проблемы, расторгают договоры. В целом же фонд капремонта надеется на положительный исход.

«Есть отдельные вопросы и сложности, но серьезных причин невыполнения плана 2019 года мы не видим», - сообщила директор регионального фонда капремонта области Наталья Моисеева.

И это замечательно, потому как обитателям ремонтируемых домов совсем не хочется бегать с тазами и подставлять их под струи дождя.

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