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Общество

Пензенцам следует подготовить непромокаемую одежду и обувь

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В воскресенье, 24 марта, синоптики обещают пензенцам ненастную погоду.

По данным Приволжского УГМС, в течение суток в большинстве районов области ожидаются осадки.

Ночью, при температуре -3...+2 градуса, будет сыпать мокрый снег и пойдет дождь. Днем ожидается +3...+8, без прояснений.

В течение суток ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 8-13 м/с.

В народном календаре 24 марта - Ефимов день. Считалось, что если к Ефиму закончились холода, то можно ждать теплого лета.

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