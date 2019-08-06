06.08.2019 | 14:14

Одна ошибка коммунальщиков, умноженная на вторую, дала отрицательный результат, говорит житель дома № 2 на улице Воронова.

«Крышу делали неправильно. Слив должен идти вбок и уходить, а у нас как сделано? Пришли «специалисты», наковыряли! Они чуть подушку поднимали, а надо поднимать выше и чтобы спуск шел», - рассказал Михаил.

Вот и вышло, что одни неверно сделали крышу подъездного козырька (без отлива), а вторые уровень пола подняли без учета наклона. Все это вместе дает предсказуемый эффект во время осадков.

«Капает на крыльцо и вода уходит в угол. Хоть каждый день после дождей надевай резиновые сапоги и ходи в них. Мне, чтобы открыть дверь, нужно дальше вбок от нее встать», - пожаловался пенсионер.

О неудобствах сообщили в управляющую компанию, которая потратила деньги на бестолковые двойные работы.

«И там разрушается, и тут. В нашем подъезде живет старшая, она начала говорить, а ей сказали: тебе больно надо? Ну и все! Так мы живем», - сообщил Михаил.

По словам мужчины, однажды коммунальщики попытались исправить положение, пробив отверстие под входной дверью, чтобы вода уходила в подвал. Вскоре оно засорилось, лужа стала собираться вновь.