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Из жизни | На улице Калинина появилась необычная арка из упавшего дерева

06.08.2019|14:56
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Причудливая природная арка образовалась за домом № 80 на улице Калинина. Дерево сломалось и упало прямо на тропинку.

Кто-то опилил стволы так, что они, с одной стороны, не мешают проходу, а с другой - выдерживают собственный вес. Но все равно конструкция странная, говорят люди, не место ей в областном центре.

«Убрать ее нужно, чтобы был проход. Детки проходят, и одни, возможно. Сейчас каникулы, всякое может быть», - отметила женщина.

Одна прохожая рассказала, что несмотря на то, что дерево кажется не слишком надежным, его все-таки облюбовали местные дети.

«Ребятишки тут играют, ползают. Под контролем родителей в разведчиков играют», - рассказала горожанка.

Удивительно, почему ствол полностью не обрезали, создав своеобразный арт-объект. Судя по укороченным веткам, работал человек с бензопилой.

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