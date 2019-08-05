05.08.2019 | 14:28

Игровая зона для детей на улице Огарева обычно пустует, хотя другой там нет, а ребятишек много. Почему так, наглядно показала Наталья.

«В объезд, по кочкам опять же, к самой площадке у нас подхода нет. По той тропинке, которая есть, можно спуститься только одному, без коляски, а нормальной дороги нет. Да у нас как таковой и площадки нормальной нет для наших детей», - пожаловалась женщина.

Дальше съемочную группу повела Елена - без детского транспорта.

«Ну, вот, потихонечку как-то пытаемся спуститься по щебеночке. Если дождик пройдет, тут все размывает, можно поскользнуться, можно упасть. Дорога тут в принципе... Что натоптали - то и есть, вдвоем не разойдешься. Раньше дети приходили, было интересно, когда поставили площадку. А сейчас им уже неинтересно», - рассказала горожанка.

И это понятно.

«Тут все зарастает, они обдираются, обрезаются. Все уже оборвалось, качели одни, то есть один сел катается, остальные стоят, смотрят, им неинтересно. Поэтому здесь детей сейчас уже не очень много, они стараются по другим площадкам. Но чужие площадки у нас находятся далеко, боимся детей отпускать», - добавила Елена.

Колодец с родниковой водой сами родители закрыли, чтобы никто вниз не свалился. Глубина, говорят, приличная. В целом состояние игровой зоны оставляет желать лучшего.

«Все болтается. Во-вторых, детей много - они же по одному не играют, а собираются и идут играть, то есть один катается, другие смотрят. Поэтому я считаю, что это не площадка. Здесь можно переломать ноги, особенно если дождь, грязь. Они падают, приходят грязные, расшибают коленки, руки», - сообщила Наталья.

Неплохо бы оборудовать цивилизованный спуск со ступенями. Но на это требуются деньги.