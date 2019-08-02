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Из жизни | Жители Окружной устроили свалку в кустах на Воронова

02.08.2019|15:13
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Хороший, наверное, был субботник - столько мешков мусора собрано! Их аккуратно поставили в кусты под воздушной линией теплотрассы за зданием на Воронова, 14а. Разумеется, это не могло остаться незамеченным. Черные пакеты очень быстро украсились дополнительно принесенными отходами.

«Возможно, бросают недобросовестные люди или разносит с мусорки, когда сильный ветер», - предположил мужчина.

Свалка находится в низине. Сверху потоки дождевой воды тоже приносят дополнительный хлам - прямо в составленные мешки метят. Вот так рождаются помойки, сначала местечкового масштаба, а потом они разрастаются до районного. А ведь когда-то там была ухоженная территория, асфальтированная дорога с бордюром, остатки еще видны. Путь ведет к школе № 32.

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