01.08.2019 | 14:24

«Здесь рос большой каштан. Муж посадил лет пять назад, выращивал, поливал. Ночью выкопали», - рассказала жительница да № 14 на улице Старочеркасской Светлана.

Кто и зачем - неизвестно, тем более что явных следов подкопа местные не заметили. По мнению женщины, их просто замаскировали. Деревья стояли в ряд на одинаковом расстоянии, теперь же в строю прореха. Как раз на том самом месте, где рос каштан.

«Предположительно, соседи, не знаем, кто, для чего, для какой цели выкопали. Мужу жалко свои труды, старался человек. Вот тоже два сухих дерева у нас, и там посадил каштаны взамен этих сухих, и здесь так же были сухие деревья», - отметила горожанка.

Их спилили, а муж Светланы приобрел саженцы, которые тщательно оберегал. Они нужны для зелени и защиты от пыли. Есть еще одна функция - так машины на газоне никто не рискует парковать. Хоть и есть знак, запрещающий остановку, бывает, что автомобилисты нарушают.

Кстати, в архиве программы «Службы 11» журналисты нашли несколько сюжетов, которые посвящены краже зеленых насаждений. Причем один случай был весьма экзотичным.

«Будьте осторожны с этим растением! Тот, кто его взял, рисковал своим здоровьем», - предупредила тогда одна из пензячек.

Телезрительница обращалась к ворам, укравшим из двора ядовитое растение с колючками. Говорила, что не его жалко, а людей. Потому и хотела их предупредить.

А вот жители Ладожской о человеколюбии не думали. Они негодовали из-за исчезновения покрышки с землей у подъезда.

«Зацепил, не знаю, тросом или чем, и поволок, выбросил где-то там у гаражей. Мужчина прибегал, ругался здесь», - жаловалась горожанка Валентина Алексеевна.

Чем выкапывать молоденький каштан, лучше бы спилили сухие деревья, считает защитница зеленых насаждений со Старочеркасской.

«Согласна, что опасные, не знаю, никуда не обращались», - заключила Светлана.