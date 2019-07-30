30.07.2019 | 15:25

«Зачем она нужна? Все туда течет под поликлинику», - отметил горожанин.

Дом № 4 на Циолковского много лет безуспешно пытался избавиться от странной конструкции - она находилась со стороны заднего фасада здания. Это навес, под ним лестница, ведущая в подвальное помещение.

«Эту конструкцию в конце 90-х годов или в начале 2000-х возвели незаконно, когда началась волна предпринимательства. Тут никогда не было никакого входа, пытались сделать какую-то мастерскую, но не согласовали ни с поликлиникой, ни с жильцами, и она никогда не существовала», - рассказал житель дома № 4 на ул. Циолковского Михаил Григорьевич.

Мало того что объект не использовался совсем, за ним не следили. Он стал разрушаться, превратился в помойку. Зимой сильно мешал - ведь из-за него дорожку толком расчистить не могли.

«Сейчас под домом в подвале находится помещение, которое вообще никак не используется», - добавил мужчина.

По удивительному стечению обстоятельств именно в тот день решился вопрос с конструкцией: ее сломали за несколько часов, а заодно полуразрушенный пристрой с бокового фасада. Дом лишился ненужных конструкций. У жильцов появляется шанс полноценно пользоваться подвалом. Правда, его еще ремонтировать надо.