29.07.2019 | 14:41

Что это, меры противопожарной безопасности? Но не приведут ли они к обратному результату - возникновению огня, спрашивают жители улицы Ладожской про окошенную полосу зеленых насаждений между проезжей частью и железной дорогой.

Ветки и трава высохли, стоит бросить спичку или окурок - вспыхнет все. А учитывая протяженность территории с потенциально горючими материалами, огонь быстро станет распространяться в обе стороны.

Когда журналистам 11 канала сообщили о проблеме по телефону, их внимание обратили на близость к путям, по которым движутся составы. Очевидцы уже не раз рассказывали про то, как поезда колесами высекают искры.

«Пух от тополей лежит уже давно, и прошел тепловоз с Пензы-I на Москву. Здесь у нас подъем, тепловоз обычно идет очень туго, с искрами, и от искры, наверное, загорелось. Ну случайно вот заметили, и один, другой пришлось ведрами заливать», - рассказала местная жительница Нина Николаевна.

Еще раньше нечто похожее случалось в районе Побочинских дач, причем, по словам садоводов, неоднократно.

«Тепловоз идет на подъем груженый, у него вагонов 80, из трубы вылетают искры, а здесь трава, сушняк. Я сам процесс видел, когда искры вылетают. Тепловоз прошел, смотришь - дымок», - пояснил мужчина.

Вырубка зарослей возле станции Арбеково поможет избежать подобного. Но только в том случае, если дело доведут до конца. Пожарная обстановка на Ладожской опасная.