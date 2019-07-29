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Из жизни | Ремонт дороги на Одесской превратил переход в полосу препятствий

29.07.2019|18:27
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Пешеходный переход на федеральной трассе «Урал» в районе улицы Одесской и раньше вызывал жалобы со стороны дачников: чтобы добраться до участков садоводческих товариществ на той стороне оживленной дороги, нужно обладать осторожностью, хорошей реакцией, опытом и отвагой.

Не все автомобилисты останавливаются, даже если видят людей возле зебры. Затормозить непросто, учитывая скорость, и то, что машины идут одна за одной, велика вероятность аварии. А тут еще и дорожники добавили проблем - ремонтом, говорят прохожие.

«Господи! Да там совсем ходить нельзя, ни по эту сторону, ни по ту. Машины едут, а я иду, меня того и гляди сшибут», - пожаловалась дачница Анна Семеновна.

На участке меняют асфальт и укладывают бордюры. Только, пока дело не доведено до конца, ходить неудобно. Нужно или перепрыгивать через неровности, что с коляской почти невозможно, учитывая почтенный возраст многих дачников, или нарушать правила дорожного движения и идти по второстепенной проезжей части на Одесской с выходом на трассу. И тот, и другой выбор - неудобный и опасный.

«Я не знаю, как сделать. Как-то, наверное, можно было, а они не делают. И по эту сторону разломали, и по ту. Туда идешь - хоть пустая коляска, а оттуда огурцы несешь, там что-нибудь наберешь и еле-еле идешь», - добавила женщина.

Особенно острой проблема кажется в связи с тем, что тут расположена федеральная трасса, которую и так пересечь тяжело, а теперь выход на нее еще более усложнен.

«Идешь, машины ходят, тропочка узенькая... То шляпа слетит, то сама думаешь, улетишь, кое-как идешь», - заключила пенсионерка.

Такие непростые условия не первую неделю, жалуются и другие дачники. Людям хотелось бы быстрейшего завершения работ.

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Гость|29.07.2019 18:51|

А зачем,те кто захватил власть,ставят бордюры на трассе?Они же создают аварийную ситуацию.Отбойники по середине нужны.8442

Гость|29.07.2019 19:24|

Гость писал(a):

А зачем,те кто захватил власть,ставят бордюры на трассе?Они же создают аварийную ситуацию.Отбойники по середине нужны.8442
Маразм крепчал.Бордюры на трассе точно не нужны,по крайней мере пока по ген.плану М-5 не вынесут за р.Пензятку,тогда эта часть трассы будет внутренней городской дорогой.

Имя: Гость
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