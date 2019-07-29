29.07.2019 | 14:28

Зеленые великаны на улице Егорова - ровесники самого района КПД. Пора дать дорогу молодым, говорит Елена. Ведь старые насаждения угрожают безопасности как самого дома № 2, так и тех, кто идет внизу.

«У соседей разбило стекло ветками. Здесь дети гуляли на детской площадке, упало сгнившее дерево, чудом ребенка не задавило. Все кругом дряхлое уже, деревья становятся старыми. Все летит, и не знаю даже, что делать», - отметила женщина.

Елена обращалась за помощью к специалистам, но ждать пришлось слишком долго. Одна организация уходила, другая брала власть в руки.

«У нас на протяжении 23 лет, как я здесь живу, МУПы меняются с бешеной скоростью. И за все это время, вот это ЖЭМУП, оно 7-е, вообще безобразное по сравнению с другими, ничего не делают абсолютно, зато звонки принимают с радостью: «Мы заявочку вашу приняли, все хорошо, будем делать»», - рассказала жительница дома.

Обратить внимание нужно на несколько деревьев. За годы многие успели вымахать или даже умереть, но по-прежнему стоят.

«Здесь довольно много, а там вообще гнилое, оно стоит сухое абсолютно. Я думаю, около десятка, наверное, придется», - отметила Елена.

Деревья выше пятиэтажки, свои ветки они положили на крышу, раздирая при ветре кровельный материал и разбивая окна, а также грозя людям внизу.