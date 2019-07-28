Вспомнить о недоделках требуют жители улиц Ворошилова и Суворова: между домом № 162 и 58-й школой - незакрытый ливневый колодец. Хотя, если он еще месяц простоит в таком виде, его элементарно засыплют мусором доверху, но больше вероятность, что кто-нибудь туда угодит.
«Опасно для детей. А так тут... Ну машину, может, кто изуродует», - предположила местная жительница.
Улица Ворошилова отремонтирована, ей достался новый асфальт по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». Только решетки на люк не хватило.
«Колодцы там были открытые, но сейчас сделали колодцы, хорошо. А этот оставили. И сколько он простоит? Машина врежется, кто-то пойдет - и будет беда!» - предупредил горожанин.
Ливневку специалисты сначала обозначили стандартным красным забором. Потом на него кто-то наехал. Колодец был открытым. Затем прохожие воткнули в шахту остатки ограждения.
Разумеется, в таком виде ливневый колодец на Ворошилова не останется. Его почистят и установят сверху решетку. Вопрос - когда? Местное население просит сделать это побыстрее.
penzainform.ru писал(a):Апосля выборов.