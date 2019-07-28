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Из жизни | У школы № 58 в Пензе не хватило решетки на ливневый колодец

28.07.2019|14:52
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Вспомнить о недоделках требуют жители улиц Ворошилова и Суворова: между домом № 162 и 58-й школой - незакрытый ливневый колодец. Хотя, если он еще месяц простоит в таком виде, его элементарно засыплют мусором доверху, но больше вероятность, что кто-нибудь туда угодит.

«Опасно для детей. А так тут... Ну машину, может, кто изуродует», - предположила местная жительница.

Улица Ворошилова отремонтирована, ей достался новый асфальт по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». Только решетки на люк не хватило.

«Колодцы там были открытые, но сейчас сделали колодцы, хорошо. А этот оставили. И сколько он простоит? Машина врежется, кто-то пойдет - и будет беда!» - предупредил горожанин.

Ливневку специалисты сначала обозначили стандартным красным забором. Потом на него кто-то наехал. Колодец был открытым. Затем прохожие воткнули в шахту остатки ограждения.

Разумеется, в таком виде ливневый колодец на Ворошилова не останется. Его почистят и установят сверху решетку. Вопрос - когда? Местное население просит сделать это побыстрее.

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Гость|28.07.2019 15:17|

penzainform.ru писал(a):

Вопрос - когда?
Апосля выборов.

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