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Общество

В Пензе нашли причину обвала тротуара на улице Бутузова

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Асфальт в пешеходной зоне на улице Бутузова в Пензе «уплыл» из-за неисправной ливневки. К такому выводу пришли специалисты, обследовав участок с обрушившимся полотном.

Фото с места ЧП разместила на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» подписчица Мария.

«Пожалуйста, примите меры. Дорогу сдали только весной. Вроде писали, что все сделали как надо, систему ливневок. А на деле видно: что-то недоработано. Будем ждать результатов», - обратилась пензячка к главе региона.

На ее сообщение ответил представитель городской администрации.

«Причиной разрушения участка тротуара по улице Бутузова стала авария на ливневой канализации. На сегодняшний день авария устранена», - написал он.

Асфальт планируют восстановить на этой неделе. Ремонтом займется подрядчик, сдавший объект.

Ранее пензенец Сергей написал на странице администрации Пензы в соцсети «ВКонтакте», что еще летом указывал властям на дефекты работ, которые провели на улице Бутузова. По его словам, асфальт на проблемном участке будет постоянно проваливаться. Грунт подмывает вода, стекающая из «озера» на противоположной части дороги, там, где строится новый объект.

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Источник — фото Марии Кукушкиной
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