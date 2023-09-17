Пензячке рассказали, почему во время дождей заливает улицу Калинина

17.09.2023 | 16:15

«На Калинина после дождя невозможно перейти улицу. И осенью, и летом в резиновых сапогах ходить?» - возмутилась жительница Пензы Ольга.

Жалобу она оставила на странице губернатора в соцсети «Одноклассники».

О потопах на улице Калинина после обильных осадков пензенцы часто сообщают в социальных сетях. «Озеро» разливается от ТЦ «Южный» до пересечения с улицей Металлистов.

На обращение женщины отреагировал представитель управления ЖКХ города. Он пояснил, что на указанной территории есть сети ливневой канализации.

«Подтопление происходит из-за неспособности существующих сетей пропустить большое количество воды (при выпадении обильных осадков или таянии снега). Также происходит интенсивный нанос мусора с прилегающей территории на решетки дождеприемных колодцев, который тоже способствует скоплению вод на поверхности определенных участков», - пояснили женщине.

Представитель управления добавил, что за чистоту ливневки отвечает МБУ «Пензавтодор». Сети приводят в порядок «согласно плану работ».