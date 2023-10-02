Сетевое издание|18+|Понедельник|2 окт 2023|15:30
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+17oC
+18oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

УЖКХ: Бордюры не усугубят проблему с лужами на ул. Попова

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Пензенцам с улицы Попова хорошо известна проблема подтопления проезжей части, огромные лужи появляются там после каждого дождя.

Сейчас участок от Ленинградской до Окружной ремонтируют, вдоль дороги планируют установить бортовой камень. Людей волнует, не усугубит ли укладка бордюров ситуацию с подтоплением улицы, ведь воде будет просто некуда уходить.

Заместитель начальника городского управления ЖКХ Михаил Парастаев заявил, что о проблеме не забудут.

«Мы найдем ту самую низину в покрытии и в бортовом камне сделаем разрыв, чтобы вода уходила в лес», - пояснил он, уточнив, что строительство ливневой канализации проектом не предусмотрено.

По словам чиновника, после ремонта на ближайшие 5 лет об этом участке улицы Попова можно будет забыть.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте