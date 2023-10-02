УЖКХ: Бордюры не усугубят проблему с лужами на ул. Попова

02.10.2023 | 14:01

Пензенцам с улицы Попова хорошо известна проблема подтопления проезжей части, огромные лужи появляются там после каждого дождя.

Сейчас участок от Ленинградской до Окружной ремонтируют, вдоль дороги планируют установить бортовой камень. Людей волнует, не усугубит ли укладка бордюров ситуацию с подтоплением улицы, ведь воде будет просто некуда уходить.

Заместитель начальника городского управления ЖКХ Михаил Парастаев заявил, что о проблеме не забудут.

«Мы найдем ту самую низину в покрытии и в бортовом камне сделаем разрыв, чтобы вода уходила в лес», - пояснил он, уточнив, что строительство ливневой канализации проектом не предусмотрено.

По словам чиновника, после ремонта на ближайшие 5 лет об этом участке улицы Попова можно будет забыть.