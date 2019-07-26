26.07.2019 | 15:07

Две части Литвинова - как братья-близнецы. Улицу разделил железнодорожный переезд, но возле него с обеих сторон картина практически одинаковая. Люди, идущие от КПД в сторону Севера, видят горы сухих веток под сенью еще живых растений, мусор, который бросают прохожие, замечая, что там не слишком чисто (это как бы дает моральное право кинуть в общую кучу что-то свое - все равно грязно, обычно так рассуждают нерадивые горожане).

На прошлогодних кадрах - вид со стороны Аустрина. Прямо за оградой лицея начинается свалка, неменьшая по своему объему. В зарослях съемочная группа заметила как раскиданные по округе отходы, так и сложенные в мешки. Вероятно, это избавились от листвы, собранной во время субботника.

«Наша беда общая - где свободно, там и бросаем. Здесь пустырь, никто не ездит, запущенная территория, не следит за этим никто, она ничейная. И здесь и там, по ту сторону, такая же свалка», - отметил горожанин.

Вероятно, как раз из-за того, что место с одной стороны пустое (нет жилых домов), а с другой - оживленное (прохожих много), и происходит рост куч с мусором. Удобно: пробежал, бросил отходы, не донося до ближайшего контейнера, и тебя никто не увидел. Так что две стороны улицы Литвинова могут соревноваться в том, какая из них грязнее. Впрочем, скорее всего, будет ничья.