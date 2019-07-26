26.07.2019 | 14:54

Его снесли раньше, чем ожидалось, - нет больше дома № 3 в Жемчужном проезде. Хотя времени для его уничтожения оставалось достаточно до указанного срока - до конца года.

Это был один из самых сложных объектов в Пензе, причем проблемы он начал создавать именно после расселения жильцов, когда в здании стали появляться бомжи.

«Та же самая организация, которая законно производила снос соседних домов, произвела частичный снос этого дома, при этом они вывезли все кирпичи, которые можно было вывезти, иной строительный материал и в определенный момент в середине июля скрылись в неизвестном направлении и оставили наш дом в таком состоянии», - рассказал житель Пензы Виталий Владимирович.

Полуразрушенное строение еще больше раздражало соседей, ведь туда лазали любопытные подростки. Снести его не могли до тепла по техническим причинам.

«Там труба централизованного отопления идет по подвалу здания. И, чтобы не повредить, остановили снос дома. Снос его будет запланирован после отопительного периода», - сообщил заместитель директора Департамента ЖКХ г. Пензы Павел Юдаев.

Камеру с важными и нужными сетями ничем не закрыли, не опоясали сигнальной лентой. Объект, хоть и снесена его верхняя часть, по-прежнему опасен.

«За ними, наверно, кто-то проверял, деньги за это получили. Бросили все - и не знаю, что к чему», - отметила жительница Пензы Валентина Сергеевна.

Но, как стало известно, не все доделано на площадке. И груды строительного мусора не вывезли, и с камерой тоже вопрос не решен. Так что рабочие еще вернутся.