Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|22 июл 2019|19:43
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+23oC
+24oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+23oC
+24oC
Завтра | Дождь |
  71.43  |  $  63.68
 

Из жизни | Жители Ладожской, 23, пытаются создать цветник около дома

22.07.2019|14:38
Печать

Трудно поддерживать чистоту и соблюдать порядок вокруг многоэтажки, когда так четко разграничены участки. Если территория придомовая - есть шанс уговорить дворника поработать метлой тщательнее. Но если не имеет отношения к жилью...

Своими размышлениями делится Александра Семеновна с Ладожской, 23. У девятиэтажки и за пределами отмежеванного куска она с единомышленниками пытается создать цветник.

Больше никакой поддержки активистка не нашла.

«Сколько раз обращалась - соберут мусор, и так он стоит годами. Там уже все заросло. Окраина, никому ничего не нужно. Обращалась неоднократно я, но это же администрация, это не к нашему дому относится, и тут никто травку не скосит. Раньше могла я косить - косила, но сил нет», - рассказала Александра Семеновна.

Женщины сделали клумбы, посадили цветы, ухаживают за растениями.

«Для людей, чтобы все хорошо было, и для себя. Я люблю в земле возиться, хоть и болею, инвалид второй группы, вот только из госпиталя пришла. Но мне люди помогали, когда я в больнице была», - поделилась местная жительница Нина Александровна.

Это уже не придомовый участок, женщины пошли дальше в своем стремлении к красоте.

Александра Семеновна высадила сирень, мечтая о том, как через пару-тройку лет та подарит роскошные цветы. Но сорняки окружили хрупкие саженцы, а бороться с бурьяном у пенсионерки нет сил.

Вот так желания не совпадают с возможностями. По молодости заниматься клумбами и благоустраивать двор у женщин не было времени. Теперь его в избытке, но уже нет здоровья.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!