22.07.2019 | 14:38

Трудно поддерживать чистоту и соблюдать порядок вокруг многоэтажки, когда так четко разграничены участки. Если территория придомовая - есть шанс уговорить дворника поработать метлой тщательнее. Но если не имеет отношения к жилью...

Своими размышлениями делится Александра Семеновна с Ладожской, 23. У девятиэтажки и за пределами отмежеванного куска она с единомышленниками пытается создать цветник.

Больше никакой поддержки активистка не нашла.

«Сколько раз обращалась - соберут мусор, и так он стоит годами. Там уже все заросло. Окраина, никому ничего не нужно. Обращалась неоднократно я, но это же администрация, это не к нашему дому относится, и тут никто травку не скосит. Раньше могла я косить - косила, но сил нет», - рассказала Александра Семеновна.

Женщины сделали клумбы, посадили цветы, ухаживают за растениями.

«Для людей, чтобы все хорошо было, и для себя. Я люблю в земле возиться, хоть и болею, инвалид второй группы, вот только из госпиталя пришла. Но мне люди помогали, когда я в больнице была», - поделилась местная жительница Нина Александровна.

Это уже не придомовый участок, женщины пошли дальше в своем стремлении к красоте.

Александра Семеновна высадила сирень, мечтая о том, как через пару-тройку лет та подарит роскошные цветы. Но сорняки окружили хрупкие саженцы, а бороться с бурьяном у пенсионерки нет сил.

Вот так желания не совпадают с возможностями. По молодости заниматься клумбами и благоустраивать двор у женщин не было времени. Теперь его в избытке, но уже нет здоровья.