22.07.2019 | 17:57

Жители дома № 23 на Минской опасаются того, что рядом растущие великаны побьют им окна. Примеры бывали. Только поднимается ветер, люди чувствуют себя неспокойно. И в тихую погоду нехорошо.

«Мы живем в темнотище, окна заслоняют. У нас раньше такого не было. Это самосев, его никто не сажал. Мы приехали сюда в 1991 году, здесь была поляна, сажали картошку. Все было свободно - вообще ничего не было», - рассказала жительница дома Наталья.

Женщина с соседями обращалась в свою управляющую компанию за помощью.

«Они нам говорят, что деревья пилить нельзя, за это будет штраф. Но дело в том, что вот дерево до третьего этажа доходит, оно хлыщет в окна», - пожаловалась она.

По словам Натальи, коммунальщики предлагали неожиданные способы решения проблемы, полуподпольные.

«Они говорят: «Если вы сами будете пилить, пожалуйста, пилите, только чтобы был представитель обслуживающей организации»», - добавила пензячка.

Скорее всего, женщина неверно поняла коммунальщика - или он предлагал Наталье на свой страх и риск удалить то, что мешает. Только вряд ли мужчина согласился бы присутствовать при опиловке, без разрешения МУП «Зеленое хозяйство» это грозит штрафом.