19.07.2019 | 14:10

Подвал - не место для уличных животных, доказывает некоторым соседям Эльвира из дома № 154 на улице Суворова. Жители разделились на два непримиримых лагеря. Одни - любители кошек - срывают решетки с продухов в фасаде, другие жалуются в управляющую компанию, чтобы та восстанавливала преграду.

«Проблема в том, что у нас в доме второе лето - блохи. Они разводятся из-за того, что бабушки в подвале держат уличных кошек. Осенью, например, их запускают, всю зиму они там живут и весной в огромном количестве выбираются оттуда все в блохах, и бабушки их кормят», - пожаловалась жительница дома Эльвира.

Кроме того, кошки любят точить когти о мягкую теплоизоляцию труб, а та рвется. На восстановление ее нужно тратить деньги жителей.

«У одной из бабушек есть ключ в подвал, хотя в подвале, кроме коммуникаций, ничего нет. Заходят в подвал, туда заносят еду, кормят. В общем, сплошная антисанитария, и эти кошки там содержатся», - добавила женщина.

Договориться, нужны решетки или нет, у соседей не выходит - слишком разнятся взгляды на проблему.

«Бабушки срезают сетки, которые закрывают подвальные отдушины. Мы просили укрепить сетки, арматурные сделать, чтобы невозможно было их отпилить или содрать, но ЖКХ снова легкие сеточки прикрепило», - рассказала Эльвира.

В итоге кошки вновь спускаются в подвал. Ему требуется новая обработка от кровососов - за счет жителей. Эльвира требует восстановить решетки, причем выбрать более прочные, плюс необходимо забрать ключ у соседки.