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Из жизни | На улице Суворова пенсионерки ломают решетки на окнах в подвал

19.07.2019|14:10
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Подвал - не место для уличных животных, доказывает некоторым соседям Эльвира из дома № 154 на улице Суворова. Жители разделились на два непримиримых лагеря. Одни - любители кошек - срывают решетки с продухов в фасаде, другие жалуются в управляющую компанию, чтобы та восстанавливала преграду.

«Проблема в том, что у нас в доме второе лето - блохи. Они разводятся из-за того, что бабушки в подвале держат уличных кошек. Осенью, например, их запускают, всю зиму они там живут и весной в огромном количестве выбираются оттуда все в блохах, и бабушки их кормят», - пожаловалась жительница дома Эльвира.

Кроме того, кошки любят точить когти о мягкую теплоизоляцию труб, а та рвется. На восстановление ее нужно тратить деньги жителей.

«У одной из бабушек есть ключ в подвал, хотя в подвале, кроме коммуникаций, ничего нет. Заходят в подвал, туда заносят еду, кормят. В общем, сплошная антисанитария, и эти кошки там содержатся», - добавила женщина.

Договориться, нужны решетки или нет, у соседей не выходит - слишком разнятся взгляды на проблему.

«Бабушки срезают сетки, которые закрывают подвальные отдушины. Мы просили укрепить сетки, арматурные сделать, чтобы невозможно было их отпилить или содрать, но ЖКХ снова легкие сеточки прикрепило», - рассказала Эльвира.

В итоге кошки вновь спускаются в подвал. Ему требуется новая обработка от кровососов - за счет жителей. Эльвира требует восстановить решетки, причем выбрать более прочные, плюс необходимо забрать ключ у соседки.

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Гость|19.07.2019 18:36|

Кошки во всех подвалах живут размножаются,царапают малышей на улице!Разве -это нормально?Тем более,что многие животные болеют бешенством!

Гость|19.07.2019 18:42|

Спасай котэ! Срезай решётки!!

Гость|19.07.2019 18:44|

Свободу Мурзику!

Гость|19.07.2019 18:45|

penzainform.ru писал(a):

Кроме того, кошки любят точить когти о мягкую теплоизоляцию труб, а та рвется. На восстановление ее нужно тратить деньги жителей.
Не страшно, оплотим. Пусть дерут.

Гость|19.07.2019 18:46|

кошка за решетку, бабка за кошку, дедка за бабку.... не.. не выдержит клетка.

Гость|19.07.2019 18:52|

Бабки - сила. Если изверги комунальщики, под руководством живодёрки Эльвиры поставят арматуру, то я бабулькам кошатницам болгарку подарю. Нехай режут любые решётки.

Гость|19.07.2019 19:53|

Не будет кошек-расплодятся мыши и крысы. Это лучше для Эльвиры?

Гость|19.07.2019 19:56|

Гость писал(a):

то я бабулькам кошатницам болгарку подарю.
И ружо! Пущай котофобок эльвир изничтожают. Безжалостно!

Гость|19.07.2019 20:27|

При всей любви к животным и при том, что у меня кот подобранный, не одобряю действия этих старух. Кошки конечно подвальные сыты, но ведь они больные, все в лишаях, плодятся с бешеной скоростью. Хотите сделать добро животному- возьмите его домой- вылечите, кастрируйте, откормите. Блохи и антисанитария - зло.

Гость|19.07.2019 20:33|

penzainform.ru писал(a):

Эльвира
Эльвира любительница крыс и мышей.Лучше кошки ,чем грызуны и геморрагическая лихорадка.

Гость|19.07.2019 20:51|

Дикие буртаски готовы поубивать друг друга.

Гость|19.07.2019 21:12|

Мы их душили , душили, душили , душили. Как ты их Полиграфыч находишь? Я их сердцем чую.

Гость|19.07.2019 21:18|

Котик, котик черненький животик, ты бабусе-ягусе помоги, эльвире у дверей ЖКа наложи, да погуще. Ну что наложил?, мяу!, молодец киска, вот тебе сметаны миска..

Гость|19.07.2019 21:28|

Кошки не нравятся, хотите все асфальтом закатать - будут мыши и крысы.

Гость|19.07.2019 21:32|

Шарикова надо приглашать.

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