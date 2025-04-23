На границе Пензенской области нашли следы медведя

23.04.2025 | 17:04

В заказнике «Земетчинский», на границе Пензенской области с Тамбовской, обнаружили следы медведя. Об этом сообщили сотрудники регионального центра особо охраняемых территорий.

Специалисты опубликовали фотографии в Сети и предупредили: при посещении лесов, чтобы вовремя заметить хищника, нужно держаться открытых мест.

«Кроме того, советуем не находиться долго в густых зарослях», - подчеркнули они.

В Пензенской области люди нередко находят следы присутствия медведей. В ноябре прошлого года их обнаружили в Кузнецком районе, недалеко от села Бабарыкино.

В июле косолапый попал в фотоловушку в охотничьем хозяйстве вблизи села Вышелей Городищенского района.

В июне следы медведя обнаружили в Чаадаевском охотхозяйстве, рядом с селом Соловейка Городищенского района, а также в Земетчинском и Лунинском районах.