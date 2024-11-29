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Глас народа

К жителям Дальнего Арбекова прилетел неожиданный гость

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Жители улицы Генерала Глазунова в Дальнем Арбекове рассказали о необычном госте, прилетевшем во двор. Утром в четверг, 28 ноября, на дереве между домами № 3 и 5 они заметили ушастую сову.

Фотографией пернатого хищника очевидцы поделились в Сети. На снимке запечатлена птица, сидящая на ветке.

Совы данного вида нередко подлетают близко к пензенцам. В 2022 году птица на заборе удивила жителей Военного Городка.

До этого целое семейство поселилось рядом со школой № 32 на улице Кижеватова.

Ушастая сова - самый многочисленный вид в Пензенской области. Ее ярким признаком считаются большие пучки из перьев на голове. Большинство птиц откочевывают на зиму в Северную Африку, но пензенские орнитологи наблюдали как одиночных зимующих особей, так и их скопления.

Источник фото - чат дома ул. Генерала Глазунова, 6, в Viber.

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