Жители Засечного обнаружили мертвую лису на газоне

29.10.2024 | 17:25

Во вторник, 29 октября, в Сети появилась фотография мертвой лисы, найденной на газоне у дома № 15 на улице Светлой в Засечном.

На снимке видно, что у животного повреждена задняя лапа, передние испачканы грязью.

«Видимо, ее сбили», - предположил автор фотографии.

Что на самом деле случилось с животным, неизвестно. Пензенцы, посмотрев на снимок, прокомментировали произошедшее.

«Если лиса не больная, то она никогда не выйдет к людям в город. Могла кого-то укусить, а бешенство очень (серьезная. - Прим. ред.) болячка. Так что как бы ни было жалко зверя, это лучшее, что могло с ней случиться. Главное - никто не пострадал», «Ее, по-хорошему, вообще нужно убирать, чтоб она не разлагалась», «Лиса, значит, бешенством болела, они к людям не выходят обычно», «Выходят, когда есть нечего. Но сейчас совсем не то время», - написали они.

Жители Пензы уже не раз замечали лис в пределах городской черты. В начале октября дикое животное видели в районе лицея № 73 и школы № 74 в Дальнем Арбекове.

«Обращались в несколько организаций, все от себя отбрасывают: говорят, что не они занимаются отловом диких животных, а, как оказалось, полиция. Звонили и туда. Но они странно отвечают: «Что такого, что бегает лиса, она же просто голодная. Бегает вечером, никого не трогает. Зачем так переживать?» - рассказала горожанка.

В мае житель Заречного также снял на камеру лесную гостью в городе - на асфальтовой дорожке в зеленой зоне.

В октябре 2023 года лису заметили на спортивной площадке около дома № 87 на улице Ладожской в Пензе.

Источник фото - t.me/penzasputnik.