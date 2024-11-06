В Городищенском районе в ДТП погиб самец лося

06.11.2024 | 11:27

В Городищенском районе случилось ДТП, в котором погиб самец лося. Он попал под колеса автомобиля.

По данным областной Госавтоинспекции, авария произошла 5 ноября в 17:00 на 17-м километре дороги Городище - Шемышейка (под селом Можарка). 43-летний водитель сбил дикое животное насмерть. Сам автолюбитель не пострадал.

По информации регионального минлесхоза, сумма ущерба, причиненного охотничьему фонду, составила 80 000 рублей.

В условиях непогоды жителей Пензенской области просят строже соблюдать правила дорожного движения.

«Снег, который сейчас выпадает, делает дороги скользкими и увеличивает риск дорожно-транспортных происшествий. Будьте осторожны за рулем!» - предупредили в министерстве.

Ранее в Бессоновском районе на дорогах погибли лось и кабан.