История

История Пензы: Гопники издевались над жителями Заводского района

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Заводской район несколько десятилетий славился как криминальный. Но с каких пор он стал опасным для прогулок и почему хулиганила именно местная молодежь?

Главным предприятием округи считается ЗИФ, где трудилось подавляющее число жителей района. Пока старшие пропадали на работе, младшее поколение было предоставлено само себе. После Октябрьской революции, когда советская власть закрепила понятие «диктатура пролетариата», именно рабочая молодежь стала считать себя хозяевами улиц.

Как правило, все преступления возникали на почве пьянства. Подвыпившие граждане дебоширили у клубов, избивали прохожих и дрались между собой. По воспоминаниям старожилов, некоторые юноши даже использовали самодельные одноразовые огнестрелы.

Местная молодежь любила устраивать забаву, известную как «тюльпан». Для этого ловили девушку, завязывали ей подол юбки над головой, бросали в кусты и смотрели, как несчастная пытается выкарабкаться из неудобного положения. В других случаях хулиганы связывали руки прохожим и насыпали за шиворот тараканов, мокриц и прочих мерзких насекомых.

Кстати, слово «гопник» имеет интересное происхождение. По одной из версий, оно пошло от главного общежития пролетариата - сокращенно ГОП. Как утверждают легенды, тамошние жители были отъявленными дебоширами.

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