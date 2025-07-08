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История Пензы: Название улицы 9 Января является загадкой для некоторых горожан

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Сегодня про первую русскую революцию почти забыли. Немногие вспомнят, почему в Заводском районе появилась улица с названием 9 Января. По-другому дату называют Кровавым воскресеньем.

В холодное утро 1905 года рабочие питерских заводов пошли с петицией к дворцу Николая II. С собой манифестанты несли иконы и портреты государя. Громить правительственные учреждения демонстранты не собирались. Шествие возглавлял популярный в то время поп Гапон.

Впрочем, священник только прикрывался рабочими, у него были совершенно конкретные планы на власть. Демонстрацию расстреляли, а сам отец Георгий позорно бежал с поля боя. Позже одному из эсеров он заявил: «Если бы царь нас принял, я упал бы на колени и попросил его при мне подписать амнистию всем заключенным. Мы бы вышли с Николаем на балкон, и я бы прочел народу указ - общее ликование, с этого момента я первый советник государя и фактический правитель России. И вообще, чем династия Романовых лучше династии Гапона?»

За такие откровения эсеры повесили священника на трубе на одной их конспиративных дач.

А расстрел демонстрантов всколыхнул всю Россию, и вскоре вспыхнула первая русская революция. О страшном Кровавом воскресенье сегодня служит напоминанием улица 9 Января в Заводском районе.

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