История Пензы: В честь странно погибшего революционера назвали улицу

10.07.2025 | 07:26

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Михаил Фрунзе считается одним из лучших красных командиров времен Гражданской войны. Но некоторые историки полагают, что его военные подвиги немного преувеличены. В Пензе именем Фрунзе названа одна из улиц.

В прошлом уголовник, а в 1920 году командующий Южным фронтом Михаил Васильевич Фрунзе всегда гордился тем, что именно он добил Врангеля в Крыму. Правда, советский военачальник не любил рассказывать о помощи батьки Махно. Особенно соратник Ленина не распространялся насчет циничного предательства главаря анархистов.

Махновцы участвовали в форсировании залива Сиваш, перетащили свои тачанки на другой берег и разгромили генерала Барбовича. После победы большевики сочли «зеленых» ненужными союзниками. По указу Троцкого отряд Нестора Махно окружили и стали беспощадно поливать пулеметным огнем.

Между прочим, Фрунзе когда-то считал украинского анархиста своим другом. Кроме того, войска Петра Врангеля, дальнего родственника пензенской дворянки Обуховой, организованно, без паники покинули Крым на 126 судах. Перед эвакуацией генерал лично обошел все порты, чтобы убедиться в полной готовности своих подчиненных навсегда оставить Родину.

Михаил Фрунзе скончался в 1925 году во время операции на желудке. По официальной версии - из-за заражения крови. Считается, что его смерть была выгодна Сталину. Бытует мнение, что хирурги просто зарезали опасного конкурента Иосифа Виссарионовича.