История Пензы: В Ахунах приводили в исполнение высшую меру наказания

16.07.2025 | 07:39

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В 30-е годы прошлого века сеть ГУЛАГа покрыла почти всю страну. Нечто вроде филиала Главного управления лагерей находилось и в Ахунах. Более того, здесь приводили в исполнение приговоры к высшей мере наказания.

Несколько десятилетий назад в этом районе размещалась одна из колоний, где отбывали срок люди, в том числе осужденные и по политическим статьям - как правило, по 58-й (антисоветская агитация и т. п.). Домой, как несложно догадаться, отсюда возвращались не все.

Казнили арестантов в глухой чаще, чтобы местные не слышали выстрелов, а затем покойников быстро закапывали.

В региональном отделении фонда «Мемориал» хранятся воспоминания человека, который своими глазами видел этот ад. В 1934 году ему было всего 6 лет. Вместе с матерью он пришел в Ахуны, чтобы передать отцу продукты и папиросы, но охранники ответили, что гражданин здесь больше не числится, и приказали отойти от забора.

Один из заключенных посоветовал его матери пройти в лес к полигону. Там они нашли свежие могилы. Женщина стала копать и в братском захоронении, на дне нашла своего мужа. Все осужденные были застрелены.

В качестве полигона исполнения высшей меры наказания Ахуны выбрали еще в 20-е годы прошлого века. В те времена это была далекая окраина, практически безлюдная.