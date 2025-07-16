История

История Пензы: В Ахунах приводили в исполнение высшую меру наказания

Печать
Telegram

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В 30-е годы прошлого века сеть ГУЛАГа покрыла почти всю страну. Нечто вроде филиала Главного управления лагерей находилось и в Ахунах. Более того, здесь приводили в исполнение приговоры к высшей мере наказания.

Несколько десятилетий назад в этом районе размещалась одна из колоний, где отбывали срок люди, в том числе осужденные и по политическим статьям - как правило, по 58-й (антисоветская агитация и т. п.). Домой, как несложно догадаться, отсюда возвращались не все.

Казнили арестантов в глухой чаще, чтобы местные не слышали выстрелов, а затем покойников быстро закапывали.

В региональном отделении фонда «Мемориал» хранятся воспоминания человека, который своими глазами видел этот ад. В 1934 году ему было всего 6 лет. Вместе с матерью он пришел в Ахуны, чтобы передать отцу продукты и папиросы, но охранники ответили, что гражданин здесь больше не числится, и приказали отойти от забора.

Один из заключенных посоветовал его матери пройти в лес к полигону. Там они нашли свежие могилы. Женщина стала копать и в братском захоронении, на дне нашла своего мужа. Все осужденные были застрелены.

В качестве полигона исполнения высшей меры наказания Ахуны выбрали еще в 20-е годы прошлого века. В те времена это была далекая окраина, практически безлюдная.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте