История Пензы: В Ахунах проводилась подготовка снайперов

11.07.2025 | 07:29

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Из всех ахунских улиц, пожалуй, самое необычное название у Снайперской. Казалось бы, при чем тут снайперы? Однако, как это ни парадоксально, отсылка самая что ни на есть прямая.

Чтобы понять, откуда здесь взялись снайперы, необходимо вернуться почти на 80 лет назад. В годы Великой Отечественной войны неподалеку от Ахун начала формироваться 37-я запасная стрелковая бригада. Там готовили истребителей танков, шоферов, связистов и в том числе снайперов.

Чтобы постичь все азы этой сложной военной специальности, необходимо долго и упорно тренироваться. Ведь снайпер обязан не только метко стрелять, но и грамотно прятаться, вычислять цели и незаметно уходить.

Азы теории новобранцы постигали как раз в районе современной улицы Снайперской. Здесь находилась специальная школа для самых метких красноармейцев. А вот зачеты они сдавали на отдельном полигоне.

Первая партия стрелков отправилась на фронт летом 1942 года. Где конкретно они оказались, установить трудно, но в тот период войны главным направлением было сталинградское, так что, скорее всего, пензенские снайперы отбыли туда.

После войны школу ликвидировали, но в память о героических днях новой улице присвоили необычное название в честь курсантов - Снайперская.