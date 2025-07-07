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История

История Пензы: Имя застреленного революционера увековечили

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Большевики не зря боялись белогвардейцев, поскольку у бывшего противника были действительно длинные руки. Например, в 1923 году был убит советский посол Воровский, в честь которого названа одна из улиц в Заводском районе.

Вацлав Вацлавович примкнул к революционному движению в 23 года и всего через пару лет был арестован жандармами. Обрусевшего поляка посчитали настолько опасным радикалом, что во время коронации Николая II выслали из столицы в провинциальную Вологду.

В годы первой русской революции будущий посол поставлял оружие боевым дружинам РСДРП(б). Это не осталось незамеченным, и, после того как Ленин пришел к власти, его назначили полпредом в Швеции. Разными способами Воровский собрал на счетах партии 10 млн крон.

Революционер активно выступал за расстрелы всех контрреволюционных элементов, а в итоге подобная участь постигла и его самого. В 1923 году во время Генуэзской конференции белогвардеец Морис Конрад застрелил Воровского в ресторане прямо на глазах у ошарашенной публики.

Затем офицер спокойно подошел к официанту и отдал револьвер со словами: «Я сделал доброе дело - русские большевики погубили всю Европу».

Воровским восхищался Брежнев. В молодости Леонид Ильич даже написал про него помпезное стихотворение. Впрочем, рифмы едва ли можно назвать хотя бы белыми.

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