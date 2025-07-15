История Пензы: Улица в Ахунах получила необычное название

15.07.2025 | 07:23

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В своем необычном названии улица Сплавная отображает старую специализацию Ахун. Когда-то здесь находились лесные пристани, с которых действительно сплавляли лес в сторону Пензы. Древесину заготавливали в местных рощах, особенно ценились дуб и сосна.

При Петре I, когда не затихали войны с Турцией, именно пензенские дубы шли на строительство новых фрегатов. Правда, спустя несколько десятилетий многое изменилось. Часть земель оказалась в частных руках, и лес превратился в товар. Купцы заключали между собой договоры, и затем древесину сплавляли по реке.

Возникает вопрос, зачем сплавлять, если можно аккуратно перевезти на кораблях. К тому же век назад Сура была судоходной. Дело сводилось к обыкновенной выгоде: так получалось гораздо дешевле, даже труд наемной рабочей силы в виде бурлаков и плотников обходился в считаные десятки рублей, в то время как аренда, а тем более покупка корабля стоила сотни тысяч.

Иногда создавались и команды т. н. плотогонов, когда бурлаки сбивали бревна в длинные широкие плоты и гребли на них до пункта сдачи товара. Как правило, это была Щепная площадь в Пензе.

Улица Сплавная начала застраиваться в XIX веке, и, как несложно догадаться, селились здесь люди, связанные с промыслом древесины. В 1937 году ее включили в городскую черту, а от лесных пристаней уже давно ничего не осталось.