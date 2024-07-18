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Учеба

11,5% выпускников ухудшили свой результат при пересдаче ЕГЭ

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В Пензенской области подвели итоги пересдачи экзаменов в специально выделенные дни - 4 и 5 июля. Выпускники могли выбрать любой предмет и попробовать свои силы еще раз.

«В пересдаче приняли участие 595 человек из 629 подавших заявления. Явка составила 94,5%. Этот процент показывает, что участниками ЕГЭ был сделан осознанный выбор», - сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

Как оказалось, 81% сдававших выпускников удалось повысить свой балл, у 7,5% результат не изменился, а 11,5% получили меньше баллов, чем в основной или досрочный период.

«При этом следует отметить, что подавляющее большинство из тех, кто ухудшил свой результат, - это участники, которые не преодолели минимальный порог и в предыдущие периоды», - подчеркнули в пресс-службе.

Экзамены прошли в штатном режиме, без технологических сбоев.

В целом по России в пересдаче приняли участие 105 009 человек, 73% из них повысили свой балл, у 9% результат не изменился, остальные сдали хуже, чем в основной или досрочный период.

Ранее подчеркивалось, что в случае, если выпускник решит попробовать свои силы еще раз, учитывать в итоге будут не лучший результат, а второй.

«Если разрешить пересдачу с возможностью зачета лучшей оценки, использовать вторую попытку захотят 90 и более процентов одиннадцатиклассников, например «я получил 80 баллов, а вдруг я смогу и на 85?».

При этом сама идея второй попытки направлена именно на тех, кто объективно мог рассчитывать на лучшую оценку, но не смог ее заработать в силу каких-то причин: не собрался, подкачало здоровье, перенервничал и так далее. Это те ребята, которые увидели большую разницу между теми результатами, которые они показывали в течение года, и оценкой за ЕГЭ», - сообщила председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова в интервью «Парламентской газете».

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