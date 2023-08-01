Жители Зари готовятся «забивать места» в новой школе

01.08.2023 | 21:27

Новая школа в пензенском микрорайоне Заря еще не построена, но некоторых родителей уже интересует, когда можно будет подать документы на зачисление в нее своего ребенка.

«Хотелось бы места забить, а то потом уже и не хватит всем желающим...» - пояснил пользователь Муслим Б. на странице Пензенской области во «ВКонтакте».

На его обращение отреагировал представитель городской администрации.

«Прием заявлений на обучение в новой школе в микрорайоне Заря начнется в 2024 году», - говорится в ответе.

Образовательное учреждение на 1 100 мест начали строить в мае и планируют открыть к 1 сентября 2024 года. Там сформируют 44 класса, в каждом - по 25 человек. По планам, учиться дети будут в одну смену.

Для младших классов создадут 16 универсальных кабинетов, комнату труда, моделирования, наблюдения за природой; для первоклассников - 2 спальни-игровые. Для средней школы также откроют 16 кабинетов, в том числе кабинет робототехники. Предполагается, что у школы будет профильное направление - инженерно-техническое или IT.