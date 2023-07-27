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Общество

У новой школы в Заре будет профильное направление

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Новую школу в Заре на 1 100 мест, которую начали строить в мае, планируют открыть к 1 сентября 2024 года.

На четверг, 27 июля, вбито около 90% свай, отлиты стены подвала. «В планах этого года - сделать монолитный каркас здания в полном объеме, чтобы зимой продолжить работы», - сообщили в правительстве Пензенской области.

На оборудование для школы направят около 300 млн рублей, его комплектацией займутся, когда готовность строительно-монтажных работ будет в районе 90%.

Здесь откроют 44 класса, в каждом - по 25 человек. По планам, учиться дети будут в одну смену.

Для младших классов создадут 16 универсальных кабинетов, комнату труда, моделирования, наблюдения за природой; для первоклассников - 2 спальни-игровые. Для средней школы также откроют 16 кабинетов, в том числе кабинет робототехники.

В школе будут 2 студии изобразительного искусства, кабинет музыки, библиотека, 2 спортивных зала, зал хореографии и актовый, вмещающий до 695 человек. Предусмотрены административный и медицинский блоки, столовая с 2 залами.

Рядом со зданием появятся 2 универсальные спортивные площадки, футбольное поле. Территорию оборудуют урнами, скамейками, велопарковками.

Предполагается, что у школы будет профильное направление - инженерно-техническое или IT.

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Источник — фото pnzreg.ru
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