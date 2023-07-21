Школьники будут изучать основы применения беспилотников

Российские школьники с 1 сентября начнут изучать основы применения беспилотников на уроках начальной военной подготовки. Инициативу поддержали Минобороны и Минпросвещения.
Об этом РИА Новости сообщил зампред совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.
«Предложение нами было выработано в ходе работы секции совета по развитию цифровой экономики при СФ и направлено министру обороны России. Предложение было рассмотрено и поддержано, в том числе и Минпросвещения. По планам, школьники с 1 сентября на уроках начальной военной подготовки будут изучать основы боевого применения беспилотников», – сказал он.
В программе предусмотрено изучение видов, предназначения, тактико-технических характеристик и общего устройства, ведения разведки местности и способов противодействия БПЛА противника.
По словам Шейкина, задачи курса начальной военной подготовки - воспитание у старшеклассников чувства любви к стране и подготовка к службе в Вооруженных силах.
Ранее стало известно, что со следующего учебного года в школах в рамках уроков ОБЖ будет введена начальная военная подготовка, а сам предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» планируется переименовать в «Основы безопасности и защиты Родины».
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