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В стране и мире

Госдума поддержала поправку о переименовании ОБЖ

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Государственная Дума поддержала поправку, согласно которой предлагается переименовать предмет «Основы безопасности и жизнедеятельности» (ОБЖ) в «Основы безопасности и защиты Родины». Об этом сообщает ТАСС.

Поправку внесли ко второму чтению в нижней палате парламента к законопроекту об обязательном привлечении школьников к общественно полезному труду. Авторами инициативы выступили сенаторы и депутаты во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Комментируя переименование школьного предмета, глава Минпросвещения Сергей Кравцов отмечал, что частью школьной программы всегда были уроки начальной военной подготовки, а программа уроков ОБЖ является расширенной версией, включающей курс оказания различной помощи и порядок действий при техногенных или природных катастрофах.

В России уже утверждена программу школьного образования, в которой появится начальная военная подготовка в рамках уроков ОБЖ.

На реализацию единых федеральных образовательных программ российские школы должны перейти до 1 сентября 2023 года.

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Источник — lenta.ru
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