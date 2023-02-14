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Учеба

Учебный план в школах не предусматривает плетения масксетей

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В правительстве Пензенской области отреагировали на инициативу местной жительницы приобщить школьников к плетению маскировочных сетей для участников спецоперации.

Пензячка Лариса Ш. на странице губернатора в «Одноклассниках» поинтересовалась: «Почему бы нашим детям на уроках труда не делать маскировочные сетки для нашей техники? Школьники одного города сделали сетку 4 на 6 м за 4 дня. Почему бы не подхватить этот почин? По деньгам ведь недорого. Мне кажется, что дети будут гордиться, что вносят свой вклад в дело победы. И это будет ДЕЛО, а не слова о патриотизме».

В комментариях одни пензенцы поддержали идею, назвав ее хорошей; другие высказались против, потребовав не травмировать детскую психику. Многие отметили, что в этом вопросе нужно прежде всего ориентироваться на волю родителей.

Поступил и ответ от представителя правительства региона: «Содержание образования на уроках технологии регламентировано учебным планом и образовательной программой, в которых в настоящее время не предусмотрено изготовление маскировочных сеток».

Женщине, выступившей с инициативой, посоветовали обратиться в школу, которую посещает ее ребенок, для рассмотрения данного вопроса.

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