Учеба

Стало известно число школьников в Кузнецке и Заречном

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В новом учебном году в Кузнецке за парты сели 9 400 учеников, из них 963 - первоклассники.

Больше всего учеников (1 020) насчитывается в школе № 8, а по числу первоклассников (112) лидирует школа № 5.

«После окончания девяти классов обучение в десятом продолжат 340 школьников», - добавили в пресс-службе мэрии Кузнецка.

Глава Заречного Олег Климанов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил: «Сегодня в Заречном сели за парты 5,5 тысячи школьников. Свой первый шаг во взрослую, самостоятельную жизнь сделали более 550 первоклассников».

Ранее в Министерстве образования Пензенской области рассказали, что в Сурском крае свои двери откроют 309 школ. В них будут обучаться более 135 000 детей, в том числе 13 805 - в первых классах.

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Источник — фото № 1 gorodkuzneck.ru, № 2 vk.com/klimanov59
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