В Пензе наградили участников Тотального диктанта

26.04.2021 | 18:57

Приятно ощущать себя отличником в любом возрасте. Особенно, если пятерка - за знание многогранного русского языка. Он неродной для Мухаммадсафо Ходиева из Таджикистана. Но студенту важно было доказать: он способен справиться с Тотальным диктантом без ошибок.

«Небольшой город на окраине Таджикистана. И я учу русский язык со второго класса. Русский язык был для меня не очень сложным», - рассказал молодой человек.

Восемь лет назад Пензенская область примкнула к всероссийской акции. Цель ее - показать, как важно быть грамотным и как полезно говорить и писать правильно. С каждым годом участников диктанта становится все больше.

«Писавших у нас 701 человек, из которых 60 отличников. Это вместе с тестом для иностранных студентов TruD и вместе с Тотальным диктантом, который мы писали в этом году впервые на английском языке. Таких 6 у нас отличников», - сообщила координатор Тотального диктанта в Пензенской области Марина Тарасова.

«Считаю это важным, потому что я педагог, и если учу, значит, должна не меньше чем на отлично знать русский язык и уметь грамотно писать», - подчеркнула участница Тотального диктанта в Пензенской области Ирина Полякова.

Она семь лет подряд получает пятерки за Тотальный диктант. В этом году - за безошибочно написанный текст по произведению Дмитрия Глуховского.

Отличников организаторы акции награждали в историческом корпусе библиотеки имени Лермонтова. А затем вместе разобрали самые популярные ошибки, в основном пунктуационные.