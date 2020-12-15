ПГУ повышает квалификацию слушателей онлайн

15.12.2020 | 13:38

Новые знания с применением новых технологий - в рамках федерального проекта «Новые возможности для каждого» в Пензенском государственном университете бесплатно повышают квалификацию более 4,5 тыс. человек.

«ПГУ выиграл конкурс и получил из федерального бюджета субсидию в размере почти 10,5 млн рублей. Эти средства направлены на бесплатное обучение всех желающих по программам повышения квалификации. Кроме того, университет направляет на эти цели еще 4,5 млн рублей собственных средств», - заявили в пресс-службе вуза.

Проект направлен на формирование у населения стремления к непрерывному профессиональному росту, создание инфраструктурных, содержательных, кадровых, информационных условий для этого.

В ПГУ слушателям предложили 14 программ повышения квалификации. Обучение проходит преимущественно в дистанционном формате. Создана современная электронная информационная образовательная среда, которая позволяет осваивать программы из любой точки, где есть интернет.

«В основу обучения легли уникальные, отвечающие современным требованиям рынка труда программы, разработанные ведущими преподавателями ПГУ - кандидатами и докторами наук», - отметил ректор Александр Гуляков.

Руководитель вуза подчеркнул, что ПГУ обладает богатым опытом реализации программ непрерывного образования, имеет внушительный арсенал технических, информационных, методических, кадровых и иных ресурсов для внедрения их в образовательный процесс.

«Рынок труда меняется интенсивно. В каждой профессии нужны новые знания. Повышение квалификации позволяет оставаться востребованным», - добавил Александр Гуляков.

Слушатели отмечают, что курсы действительно открывают новые возможности.

«Я преподаю в колледже дисциплины, связанные со сваркой. Сейчас обучаюсь в ПГУ по программе повышения квалификации «Цифровые технологии и автоматизация в современном сварочном производстве». Получение новых знаний, новых компетенций, безусловно, очень важно. Я знакомлюсь с передовыми технологиями, которые смогу потом применять сам и передавать своим студентам», - отметил слушатель курса Андрей Корольков.

Обучение ведется по программам: «Бухгалтерский учет и налогообложение в условиях цифровой экономики», «Интеллектуальные информационно-измерительные системы», «Информационные технологии в условиях цифровой трансформации образовательной организации», «Ключевые технологии цифрового маркетинга», «Новые технологии создания электронных средств», «Особенности реализации учебного процесса в цифровой образовательной среде», «Разработка приложений виртуальной и дополненной реальности», «Реализация и защита цифровых прав граждан и организаций в условиях цифровой экономики», «Современные технологии оздоровления взрослого населения», «Социально-психологические аспекты цифровизации общества: социальный и эмоциональный интеллект», «Специалист цифровой трансформации документированных сфер деятельности организации», «Управление информационной безопасностью объекта. Методы и средства обеспечения информационной безопасности», «Цифровизация методов контроля и испытания изделий и материалов в промышленности», «Цифровые технологии и автоматизация в современном сварочном производстве».