ПензГТУ подготовил почти 500 специалистов по цифровой экономике

04.12.2020 | 15:48

В пятницу, 4 декабря, в ПензГТУ состоялось вручение удостоверений о повышении квалификации. В течение предыдущего месяца, с 2 по 24 ноября, в институте дополнительного профессионального образования ПензГТУ шла реализация федерального проекта «Кадры для цифровой экономики», входящего в национальную программу «Цифровая экономика Российской Федерации».

«За этот период мы организовали обучение для 482 граждан, зарегистрированных более чем в 40 регионах Российской Федерации. Это трудоспособные женщины 18-60 лет и мужчины 18-65 лет со средним профессиональным или высшим образованием, которые по возрасту не получают пенсионные выплаты. Участие в государственной системе предоставления персональных сертификатов на развитие компетенций цифровой экономики «Цифровой сертификат»

позволило им приобрести необходимые IT-навыки, что значительно повысило их востребованность как специалистов на рынке труда», - рассказала об участии в проекте директор ИДПО Наталья Хрусталькова.

Обучение проводилось по шести дополнительным профессиональным программам повышения квалификации:

- «Администрирование локальных вычислительных сетей в корпоративном секторе»;

- «Современные технологии разработки веб-приложений»;

- «Промышленный дизайн в системах CAD»;

- «Современные средства исследования и моделирования электрических схем и устройств на основе микроконтроллеров»;

- «Разработка приложений для мобильных устройств»;

- «Современные технологии проектирования, разработки и сопровождения информационных систем».

72-часовая образовательная программа включала в себя очные занятия с применением дистанционных технологий.

«Мы использовали все виды теоретической и практической подготовки. Видеолекции, видеоуроки и мастер-классы помогли нашим слушателям приобрести профессиональные компетенции, выполнить кейс-задания на портале ИДПО ПензГТУ. Во время всего обучения было обеспечено как индивидуальное (на образовательном портале в чате), так и групповое (на сервисе для проведения вебинаров Mirapolis Virtual Room) консультирование», - уточнила Наталья Хрусталькова.

Совместная работа преподавателей и слушателей завершилась итоговым тестированием и защитой индивидуальных проектов.