В Пензенской области будут капитально ремонтировать 15 школ

07.02.2025 | 10:03

В 2025 году капитальный ремонт будет идти в 15 школах Пензенской области, сообщили в региональном минобре.

В 8 учебных заведениях запланирован одногодичный цикл выполнения работ по федеральной программе. Это школа с. Студенки имени Героя Советского Союза А. И. Бородина в Белинском районе; школа г. Сурска в Городищенском районе; школа № 1 р. п. Колышлей; школа с. Большой Труев в Кузнецком районе; многопрофильный лицей с. Малая Сердоба; школа имени Н. М. Новикова с. Плесс в Мокшанском районе; школа с. Наровчат; школа № 2 г. Нижнего Ломова.

Продолжатся работы в 5 общеобразовательных организаций с двухгодичным сроком реализации.

Так, в Пензе должны завершить масштабные мероприятия в школе № 57. На ее модернизацию выделили более 711 млн рублей из федерального бюджета и 62 млн - из регионального.

Еще 2 школы - в Нижнеломовском и Пачелмском районах - в 2025 году планируют капитально отремонтировать согласно отбору, проведенному Минпросвещения РФ в 2024-м.