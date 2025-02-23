В Пензе в ближайшие годы должны отремонтировать 6 школ

23.02.2025 | 13:06

В Управлении образования Пензы рассказали, какие школы в областном центре планируют отремонтировать в 2026-2027 годах.

Проблему образовательных учреждений, нуждающихся в обновлении, поднял под постом в телеграм-канале председателя гордумы Дениса Соболева подписчик. «Школы капитально ремонтировать когда начнете? По 50 лет без ремонта», - написал мужчина.

На его обращение ответил представитель управления образования.

«На 2026-2027 годы запланирован капитальный ремонт 6 школ города Пензы: № 7, 20, 27, 28, 56, гимназия «САН», - рассказал он.

Житель областного центра поинтересовался, капитальный ремонт каких школ ожидается в этом году. Но список оказался очень коротким.

«В 2025 году завершится капитальный ремонт школы № 57», - ответил представитель управления образования.

Ранее в региональном министерстве образования сообщили, что в Пензенской области в 2025-м отремонтируют 15 школ. В 8 учреждениях специалисты должны управиться за год, а в 5 на обновление отвели два года.