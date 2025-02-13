Владимир Якушев: Стратегия развития образования требует широкого обсуждения

13.02.2025 | 14:35

Разработка Стратегии развития образования требует широкой дискуссии. О необходимости запустить обсуждение заявил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев, сообщает ЕR.ru.

«Необходимо сбалансировать возможности государства, экспертные прогнозы и учесть мнение наших граждан», - подчеркнул он на заседании комиссии по образованию и науке.

По его мнению, особое внимание нужно уделить содержанию образовательного процесса, инфраструктуре, действующим стандартам и уровню учебной нагрузки. Эти вопросы очень волнуют школьников и их родителей.

«Люди жалуются на растущее число обязательных предметов, большие объемы домашних заданий, с которыми школьники не способны справиться без помощи взрослых. В стратегии должны быть предложены такие решения этих вопросов, которые, с одной стороны, будут отвечать на запрос о снижении нагрузки на школьников. А с другой - обеспечивать современный уровень знаний и компетенций учащихся и выпускников», - отметил секретарь генсовета партии.

Владимир Якушев напомнил, что для приведения инфраструктуры образования в порядок сделано уже немало, но важно продолжать эту работу, пока учебная дошкольная, школьная и университетская среда не будет соответствовать всем современным требованиям. Видение того, как это обеспечить, должно быть отражено в стратегии.

Не менее важно, считает он, представить в документе конкретные инициативы по созданию благоприятных условий труда для учителей, разгрузить их от отчетности и бюрократических процедур, пересмотреть систему оплаты в зависимости от нагрузки, чтобы педагоги не уходили в репетиторство.

Кроме того, как отметил Владимир Якушев, в стратегии должен быть дан однозначный ответ по поводу способа государственной итоговой аттестации выпускников, собирающихся поступить в вуз.

«Тема ЕГЭ сегодня - совершенно незаслуженно - приобретает политическое звучание. Пришло время определиться: либо мы сохраняем ЕГЭ и полностью прекращаем дискуссии на эту тему, либо отказываемся от него. И тогда в стратегии должна быть предложена новая форма аттестации выпускников школ, а также поступления в вузы», - заключил секретарь генсовета.

В пресс-службе ЕР уточнили, что в основе предложений партии лежат в том числе анализ обращений жителей регионов и обратная связь по вопросам образования, полученная через общественные приемные партии и штабы общественной поддержки, первичные отделения и муниципальных депутатов.