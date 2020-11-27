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Учеба

Пензенцы получили шанс бесплатно освоить новые профессии

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У некоторых пензенцев скоро станет больше шансов найти себе работу. В IT-колледже действуют курсы по переобучению тех, кто потерял средства к существованию во время пандемии коронавируса или стал выпускником в 2020 году и не смог трудоустроиться.

Программа организована на федеральные средства. В колледже пензенцам предлагают на выбор четыре направления.

«Это сетевое системное администрирование, веб-дизайн и разработка, сварочные технологии и электромонтаж. Нам была установлена квота, выделено определенное количество мест по каждому направлению, и мы открыли набор», - рассказала заместитель директора колледжа информационных и промышленных технологий Наталья Чистякова.

Среди полутора сотен тех, кто проходит переобучение, есть и зрелые люди, решившие получить новую профессию. Но совсем молодых гораздо больше.

Константин Матюшенко только в этом году закончил колледж, найти работу не смог и обрадовался возможности повысить свои шансы на трудоустройство.

«Мне будет проще найти работу, так как у меня будет больше выбор - системный администратор и техник по защите информации», - отметил молодой человек.

Средняя стоимость переобучения одного пензенца - 24 000 рублей. Курсы занимают месяц-полтора. Подобные программы действуют в нескольких учреждениях региона.

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Гость||

А где профессии чиновника,депутата и помощника депутата ,это самые самые нынче профессии.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Средняя стоимость переобучения одного пензенца - 24 000 рублей. Курсы занимают месяц-полтора. Подобные программы действуют в нескольких учреждениях региона.
Это тупо реклама,за средства из бюджета,о платном обучение.

Гость||

Гость писал(a):

А где профессии чиновника,депутата и помощника депутата ,это самые самые нынче профессии.
Это только за деньги.

Гость||

Для этого, наверное, надо иметь статус безработного и оформляться через ЦЗН. Понаехавшие могут переобучиться?

Гость||

Для этого, наверное, надо иметь статус безработного и оформляться через ЦЗН. Понаехавшие могут переобучиться?

Постскриптум: К чему вопрос. Карту "Забота" понаехавшим не дают, например. Пособие по безработице - тоже.

Гость||

Пусть трактор работает.Он железный.

Пусть лошадь думает.У неё голова большая.

(Двойной капкан).

Гость||

А толку то? Думаете работу будет проще найти?

Имя: Гость
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