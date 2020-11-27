Пензенцы получили шанс бесплатно освоить новые профессии

27.11.2020 | 20:18

У некоторых пензенцев скоро станет больше шансов найти себе работу. В IT-колледже действуют курсы по переобучению тех, кто потерял средства к существованию во время пандемии коронавируса или стал выпускником в 2020 году и не смог трудоустроиться.

Программа организована на федеральные средства. В колледже пензенцам предлагают на выбор четыре направления.

«Это сетевое системное администрирование, веб-дизайн и разработка, сварочные технологии и электромонтаж. Нам была установлена квота, выделено определенное количество мест по каждому направлению, и мы открыли набор», - рассказала заместитель директора колледжа информационных и промышленных технологий Наталья Чистякова.

Среди полутора сотен тех, кто проходит переобучение, есть и зрелые люди, решившие получить новую профессию. Но совсем молодых гораздо больше.

Константин Матюшенко только в этом году закончил колледж, найти работу не смог и обрадовался возможности повысить свои шансы на трудоустройство.

«Мне будет проще найти работу, так как у меня будет больше выбор - системный администратор и техник по защите информации», - отметил молодой человек.

Средняя стоимость переобучения одного пензенца - 24 000 рублей. Курсы занимают месяц-полтора. Подобные программы действуют в нескольких учреждениях региона.