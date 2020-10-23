Мэр Кузнецка рассказал о двух неделях каникул для школьников

23.10.2020 | 20:56

Глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский заявил, что школьные каникулы продлятся две недели. Это следует из интервью, которое было опубликовано в группе «Подслушано в Кузнецке» во «Вконтакте» вечером в пятницу, 23 октября.

У Златогорского спросили, будут ли школьные каникулы продленными, как в некоторых соседних регионах, и ждать ли дистанционного обучения, как в Москве.

«Порядок каникул школьников определяется Минобразованием области. Пока каникулы намечены в плановые сроки (с 31 октября, на 2 недели)», - ответил Златогорский.

Он также поделился мнением, что оснований для дистанционного обучения пока нет.

«Если ситуация изменится, то губернатор может принять решение перейти на такой режим. Будем выполнять», - пояснил мэр Кузнецка.

Кроме того, он подчеркнул, что на данный момент в городе нет ни одного факта заражения COVID-19 среди организованных групп детей.

«Уровень заболеваемости ОРВИ в школах 6,1%, в детсадах 5,2%, что существенно ниже установленного эпидпорога. Поэтому пока мы ограничиваемся текущими мерами санитарной безопасности и оснований радикально «рубить» учебный процесс и внеурочную активность детей оснований нет», - подытожил Златогорский.

Ранее в социальных сетях стали появляться скрины переписки в школьных чатах: родителей предупредили, что каникулы могут растянуться до 15 ноября или вообще на неопределенное время.

Однако представители регионального минобразования заявили, что «учащиеся уходят на каникулы в плановом режиме - с 31 октября». Продление будет зависеть от эпидемиологической ситуации.