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Учеба

Мэр Кузнецка рассказал о двух неделях каникул для школьников

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Глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский заявил, что школьные каникулы продлятся две недели. Это следует из интервью, которое было опубликовано в группе «Подслушано в Кузнецке» во «Вконтакте» вечером в пятницу, 23 октября.

У Златогорского спросили, будут ли школьные каникулы продленными, как в некоторых соседних регионах, и ждать ли дистанционного обучения, как в Москве.

«Порядок каникул школьников определяется Минобразованием области. Пока каникулы намечены в плановые сроки (с 31 октября, на 2 недели)», - ответил Златогорский.

Он также поделился мнением, что оснований для дистанционного обучения пока нет.

«Если ситуация изменится, то губернатор может принять решение перейти на такой режим. Будем выполнять», - пояснил мэр Кузнецка.

Кроме того, он подчеркнул, что на данный момент в городе нет ни одного факта заражения COVID-19 среди организованных групп детей.

«Уровень заболеваемости ОРВИ в школах 6,1%, в детсадах 5,2%, что существенно ниже установленного эпидпорога. Поэтому пока мы ограничиваемся текущими мерами санитарной безопасности и оснований радикально «рубить» учебный процесс и внеурочную активность детей оснований нет», - подытожил Златогорский.

Ранее в социальных сетях стали появляться скрины переписки в школьных чатах: родителей предупредили, что каникулы могут растянуться до 15 ноября или вообще на неопределенное время.

Однако представители регионального минобразования заявили, что «учащиеся уходят на каникулы в плановом режиме - с 31 октября». Продление будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Верим...

Гость||

Мэр кузнецка.уже смешно

Гость||

Переводите с 26 октября на дистант или отпускайте детей на неделю на каникулы. Продлевать каникулы для сего? Все открыто, будут шататься по городу. И тут родители начальной школы не протестуют, что им не с кем оставить детей. Дети привыкают к неучебе. Если уж власти не справляются с ситуацией, конечно надо переводить школы на дистанционку. Учителя болеют поголовно, родители болеют и многие продолжают водить детей в школу.

Гость||

Учителей половина болеют. Всё равно учить некому. По два- три урока в школе. И некому заменить.

Имя: Гость
Комментарий:

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