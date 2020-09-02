В школе села Засечного освоили новую историческую игру

02.09.2020 | 19:11

В школе имени М. Ю. Лермонтова в Засечном освоили историческую игру, посвященную Великой Отечественной войне в период с 1941 по 1942 год. Участникам задавали вопросы, а затем предлагали варианты ответов, из которых они должны были выбрать правильный.

«Мы благодарим региональную дирекцию Года памяти и славы за предоставленную возможность принять участие. Пензенской области в рамках президентских грантов было предоставлено 18 игровых наборов. В нашу школу попал один такой», - рассказала заместитель директора школы Ольга Титова.

«Стали разбираться, решили поиграть сами. Так здорово! Игра вообще великолепная: там не только можно поиграть, но и направить QR-код на телефон и посмотреть изображение», - отметила учитель истории Ольга Муштакова-Лентовская.

Игра состоит из девяти раундов, используются вопросы разной степени сложности, на обдумывание задания отводится 40 секунд.

«Я увлекаюсь историей и очень ее люблю. И часто встречаюсь с ветеранами, которые рассказывают, как раньше было. Надеюсь, что этих знаний хватит», - пояснила школьница Елизавета Коплун.

«Я тоже увлекаюсь историей, писала различные олимпиады. Меня интересует тема войны. Вчера я готовилась», - призналась ученица Елена Чернова.

К игре планируют привлечь и младшеклассников, более того - создать совместные команды детей и родителей, а затем уже передать набор в другие учебные заведения Пензенского района.